Sivas'ta 532 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 532 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Sivas'ta 532 köy yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 532 köy yolunda ulaşım sağlanamıyorSivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle 532 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yol...

Sivas'ta 532 köy yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 532 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor


Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle 532 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yol açma çalışmalarının il genelinde mesai mefhumu gözetmeksizin devam ettiği bildirildi. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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