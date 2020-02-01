Sivas'ta 532 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Sivas'ta 532 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 532 köy yolunda ulaşım sağlanamıyorSivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle 532 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yol...

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 532 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle 532 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yol açma çalışmalarının il genelinde mesai mefhumu gözetmeksizin devam ettiği bildirildi. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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