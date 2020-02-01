Sivas'ta 532 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Sivas'ta 532 köy yolu ulaşıma kapalı
6 saat önce
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 532 köy yolunda ulaşım sağlanamıyorSivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle 532 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yol...
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 532 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle Sivas il genelinde kar yağışı nedeniyle 532 köy yolunun ulaşıma kapandığı, yol açma çalışmalarının il genelinde mesai mefhumu gözetmeksizin devam ettiği bildirildi. - SİVAS
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