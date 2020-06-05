Sivas'ta 55 kişilik

Sivas'ta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İmaj Çorap İmalat ve Ticaret Sanayi AŞ arasında 55 kişiyi kapsayan "İşbaşı Eğitim Programı" protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Ahmet Muammer Bey Salonu'nda düzenlenen protokol imza töreninde, pandemi sürecinde üretim ve istihdam odaklı hizmet veren sektörlere teşekkür etti.

Sivas'taki sanayicilerin koronavirüs sürecinde personelini muhafaza ettiğini belirten Ayhan, normalleşme süreci içerisinde de yeni iş sahalarının kente kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Ayhan, yakın zamanda 300 kişilik yeni bir istihdam protokolü daha imzalanacağını müjdeleyerek, şöyle devam etti:

"Sivas, bu programı en iyi uygulayan illerden biri. Devletimizin yatırımcıyı ve üreticiyi desteklediği en güzel uygulamalara örnek. Her bir ocağın tütmesi bizleri mutlu ediyor. Yeni pazarlar ve yeni üretimlerle inşallah daha nice ocakların tüteceğini umut ediyoruz. Sivas'ın üreten, ürettikçe büyüyen, büyüdükçe gelişen bir şehir olmasını istiyoruz. Çalışanlarımıza bereketli bol kazanç diliyorum."

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat da işbaşı eğitim programları hakkında bilgi verdi.

İmaj Çorap İmalat ve Ticaret Sanayi AŞ Genel Müdürü Faruk Veske ise son dönemde yaşanan durgunluğa rağmen Sivas'ta istihdama katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından 55 kişilik istihdam protokolü imzalandı.