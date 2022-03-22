Sivas'ta 570 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 2 kişinin valiz ve sırt çantalarında arama yaptı.

Aramalarda 570 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 puro ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.