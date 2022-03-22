Sivas'ta 570 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Sivas'ta 570 paket kaçak sigara ele geçirildi

22.03.2022 15:52
Sivas'ta 570 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 2 kişinin valiz ve sırt çantalarında arama yaptı.

Aramalarda 570 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 puro ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 570 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 570 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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