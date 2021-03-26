"58 Bin Aile 580 Bin Tohum 1 Orman" projesiyle tohumlar ormana dönüşecek - Son Dakika

Sivas Belediyesi tarafından "58 Bin Aile 580 Bin Tohum 1 Orman" sloganıyla başlatılan "Aile Ormanı" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tanıtım programında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ecdadın müthiş bir toprak, güzel eserler ve güzel bir şehir bıraktığını ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Ayhan, "Ecdada yaraşır bir şekilde bırakılan bu şehre, bu toprağa bizde güzel bir şekilde hizmet ederek bizden sonraki nesillere daha güzel görseller, daha güzel eserler bırakırsak bizlere dua ederler." dedi.

Ecdat yadigarı bu toprakların ilmek ilmek işlenerek gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Ayhan, "Bir kurumun tek başına bu coğrafyayı regüle etmesi, dönüştürebilmesi mümkün değil. Bütün kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın da sahiplenmesi gerek. Yerel ve genel yönetimler kurumlarımız diğer ilgili birimlerin sahiplenmesi ile Sivas hakikaten güzel ve yeşil bir şehir olacak." diye konuştu.

Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doğanın kıymetinin daha fazla anlaşıldığını dile getirdi.

"190 bin metrekare yeni yeşil alan çalışması gerçekleştirdik"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile atalardan nadide bir miras kalan bu toprakların, gelecek nesillere itina ile taşınıp emanet edilecek en kıymetli hazine olduğunu ifade etti.

İnsanların bulunduğu coğrafyanın özellikleri ve değerleriyle yoğrularak şekillendiğini söyleyen Bilgin, "Anadolu'nun ortasında havası sert olan bu bozkırda, insanımız yiğitlik ve mertliği ile tanınmıştır. Yiğit olan, mert olan insana da milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, doğayı ve tüm canlıları korumak, inancına uygun olarak yaşamak ve yaşantısıyla örnek olmak düşer." dedi.

Hızla betonlaşan ve ruhunu kaybeden metropol kentlere inat, şehrin kimlik ve kişiliğini korumakla, çevresini ve çehresini güzelleştirerek her geçen gün daha yaşanabilir, daha ferah ve yeşili bol bir Sivas inşa etmekle mükellef olduklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Gayemiz Sivas'ımızı, ortak akıl ve istişare ekseninde her alanda gelişmiş, hemşerilerimizin yaşamaktan memnun ve mutlu oldukları bir şehir haline getirmek. Seçim sürecinde 'Çevre ve Yaşam Projelerimiz' ile 'Yeşil Sivas Projelerimiz' başlığı altında şehrimize kazandırmayı planladığımız yeşil alan çalışmalarımızı duyurmuştuk. Bugüne kadar ise Millet Bahçesi başta olmak üzere, yeni mahalle ve bölge parkları, spor alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile rekreasyon projelerine ilaveten eskiyen parklarımızı revize ederek hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Şimdiye kadar 190 bin metrekare yeni yeşil alan çalışması gerçekleştirdik. 15 bin adet nitelikli ağacı toprakla buluşturduk. Sağlıklı yaşam ve sporu teşvik etmek adına 12 bin 100 metre uzunluğunda yeni yürüyüş ve bisiklet yolu kazandırdık. Sivas'ı mevsime uygun 1,5 milyon çiçekle süsledik."

"Aile Ormanı' projesini hayata geçiriyoruz"

Canlılara nefes olmak adına hayata geçirdikleri 'Aile Ormanı' projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Bilgin, "Bu kapsamda 58 bin ailemize toplam 580 bin tohum dağıtacağız. Saksılarda sevgiyle fideye dönüşen bu tohumları, İşhan mevkisinde 'Aile Ormanı' adını verdiğimiz alanda hep birlikte toprakla buluşturacağız." dedi.

Bilgin, İşhan bölgesinde ayrıca evlenen çiftler adına fidan dikerek "Sevgi Ormanı", Sivasspor taraftarlar grubu adına da 5 bin 558 fidan dikerek, "Sivasspor Ormanı"nı bu yıl içerisinde faaliyete geçireceklerini sözlerine ekledi.

Programa onur konuğu olarak davet edilen 76 yaşındaki Baki Hafızoğlu'na Çukurbelen köyünde yaptıkları ağaçlandırma çalışması nedeniyle Vali Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin tarafından hediye takdim edildi.

Programın sonunda öğrencilere tohum ekimi gösterilerek temsili saksı, toprak ve tohumların dağıtımı gerçekleştirildi.