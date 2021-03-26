Sivas'ta 58 bin aileye 580 bin fidan dağıtılacak - Son Dakika

Sivas'ta 58 bin aileye 580 bin fidan dağıtılacak

Sivas Belediyesi tarafından başlatılan "Aile Ormanı" projesi kapsamında 58 bin aileye 580 bin fidan dağıtımı yapılacak

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından başlatılan "Aile Ormanı" projesi kapsamında 58 bin aileye 580 bin fidan dağıtımı yapılacak.

Sivas Belediyesi tarafından "58 bin aile, 580 bin tohum ve 1 Orman" sloganıyla başlatılan "Aile Ormanı" Projesinin Tanıtım Programı gerçekleştirildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programa onur konuğu olarak arkadaşıyla birlikte binlerce fidan diken Baki Hafızoğlu katılım gösterdi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin öğrencilerle birlikte tohum ekti.

58 bin aileye 580 bin tohum dağıtılacak

Burada konuşan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Doğaya ve canlılara nefes olmak adına "Aile Ormanı" projesini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 58 bin ailemize 580 bin tohum dağıtacağız. Saksılardan sevgiye, dileğe dönüşen bu tohumları İşhan mevkiinde Aile Ormanı adını verdiğimiz alanda hep birlikte toprakla buluşturacağız. Tohumları ailelerimiz, öğrencilerimize, okullarımıza, öğretmenlerimiz aracılığıyla dağıtacağız. İnşallah gençlerimiz bu tohumları fideye dönüştürecek. İlerde uygun bir vakitte de Orman İşletme Müdürlüğümüz, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bire bir organizasyonla aile ormanımızı hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Vali Salih Ayhan ise, "Ağaçlandırma yapılan en hayırlı en güzel çalışmalardır. Rabbim bu niyetimizi bu güzel programımızı hayır eylesin" dedi.