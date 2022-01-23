SİVAS'TA 594 YERLEŞİM YERİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

SİVAS'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 594 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Sivas- Erzincan yolu üzerindeki 2 bin 190 rakımlı Kızılıdağ Geçidi'de tipi nedeniyle tedbir amaçlı çift yönlü ulaşma kapatıldı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürdü. Sabaha kadar devam eden yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 594 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. KIZILDAĞ GEÇİDİ ULAŞIMA KAPATILDI

Kentin yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı ve tipi de ulaşımı olumsuz etkiledi. Sivas- Erzincan kara yolunun 130'uncu kilometresi üzerinde yer alan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde de tipi etkili oldu. Tipi nedeniyle olası kazaları önlemek için yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.