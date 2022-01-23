AMBULANSLARA YOLLARI ÖZEL İDARE EKİPLERİ AÇTI - Son Dakika

Yoğun tipi ve kar yağışı kırsal yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ilçesi Dendil köyünde yaşayan Hüsnü Özbek (85), şiddetli karın ağrısıyla rahatsızlandı. Hastanın yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gemerek İlçe Özel İdaresi'ne bağlı ekipler sağlık ekiplerinin köye ulaşması için öncülük etti. Özbek, Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gürün ilçesi Mağara köyünde de daha önce kalp ameliyatı olan Zeynep Yıldırım (82) rahatsızlanınca yakınları 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine köye ambulans gönderildi. Gürün İlçe Özel İdare ekipleri tarafından, kapalı olan yol ambulans için açıldı ve refakat edilerek köye ulaşıldı. Yıldırım, Gürün İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.