Sivas'ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Sivas'ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Sivas'ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten hayatını kaybetti Sivas'ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten dolayı hayatını kaybederken, pozitif vakaların yüzde 70'inin ise çalışmayan kesimin olması dikkat çekti.

Sivas'ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, System.String[]

Sivas'ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Sivas'ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten dolayı hayatını kaybederken, pozitif vakaların yüzde 70'inin ise çalışmayan kesimin olması dikkat çekti.

SİVAS - Sivas'ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten dolayı hayatını kaybederken, pozitif vakaların yüzde 70'inin ise çalışmayan kesimin olması dikkat çekti

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs tehditi devam ediyor. Bulaş riskini azaltmak için alınan tedbirlere ise kimi vatandaşlar uyarken kimileri ise aldırış bile etmiyor. Sivas Valisi Salih Ayhan bu kapsamda kent merkezi Hikmet Işık Caddesi üzerinde halk otobüsleri ile esnafları yerinde denetledi. Vali Ayhan, yolcuları ve esnafı korona virüs nedeniyle bulaş riskini azaltmaya yönelik alınan tedbirlere karşı uyarılarda bulundu. Öte yandan denetimlerde il genelinde 227 ekip 1917 personel katıldı. Sivas'ta bugüne kadar gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı Covid-19 denetimi oldu.

Denetim sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ayhan, Sivas'ta genel manada tedbirlere uyulduğunu ifade ederek, "Bugün ülkemizde bizde ilimizde en kapsamlı en yoğun pandemi denetini gerçekleştiriyoruz. Sivas'ımız da bin 974 personel 227 ekiple şuan arkadaşlarımız sahada. Ek tedbirler aldık. Bu ek tedbirleri vatandaşa bildirmek hem de kurallara uyulmasını vatandaşımıza sağlamaktır. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu meseleye vatandaşımız sahip çıkmadığı zaman başarı olmamız mümkün değil. Bizde sahadayız sürekli denetim halindeyiz. Sivas'ta genelde kurallarda uyulmasında iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat toplu taşımada kafelerde lokantalar da düğünlerde bazen konvoyla oluyor bunlarda arzu ettiğimiz seviyede değiliz" dedi.

Pozitif olupta dışarıda yakalananlar KYK yurtlarında karantinaya alınacak

Vali Ayhan, Pozitif olup ta dışarıda yakalananların KYK yurtlarında karantinaya alınacağını söyleyerek, "Yeni bir kara daha aldık. Dün kamuoyuna açıkladık. Pozitif vaka olup ta evde izlenim kararı verilen vatandaşımız eğer bunu ihlal ederse mutlak suretle para cezası verilecek, ayrıca KYK'da arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar orada bir bölüm ayırdık onların orada kalan sürelerini tamamlamasını sağlayacağız. Bu kişilerden devletin bunlar için yaptığı masraf konaklama, yemek ve diğer giderlerde kişinin kendisinden tahsis edilecek" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta korona virüsten dolayı 150 kişi hayatını kaybetti

Ayhan, Sivas'ta 6 ay içerisinde korona virüsten dolayı 150 kişinin hayatını kaybettiğine değinerek, "65 yaş vatandaşımız en riskli grup. Pandemi 12 Mart'ta başladı. Şuana kadar da il genelinde koronadan yaklaşık olarak 150 vatandaşımız vefat etti. Yani alt aylık süreç içerisinde. Genelde ölenlerin yaş ortalamasına baktığımız da, sürekli biz istatistik analiz yapıyoruz. Doğru politika belirlemek için. Ölen vatandaşlarımız ortalama 73 yaşında. Dolayısıyla bu kronik rahatsızlığı olan ve yaşı belirli seviyede olanlar daha fazla etkileniyorlar" diye konuştu.

Vakaların yüzde 70'i çalışamayan kesim oluşturuyor

Vakaların yüzde 70'inin çalışamayan kesim olduğunu ifade eden Ayhan, " Bizim yaptığımız analizlerde yüzde 36'sı ev hanımı yüzde 16'sı emekli yüzde 13'üde çocuk. Yani neredeyse vakalarımızın yüzde 70'i üretmeyen bir kesim. Bunlar da sürekli hareketli. Hareketliliğin azalmasını özellikle istiyoruz. Geri kalan yüzde 30'sa; sağlık çalışanlarımız sürekli işin içinde, emniyet çalışanlarımız sahada onlar. Görevleri gereği olanlar. Sahada olan daha dikkatli oluyor. Çalışan daha

dikkatli oluyor. Kamu görevlileri daha dikkatli oluyor. Çalıştıkları için. Ama çalışmayan üretmeyen biraz rahat hareket ediyor"

Sivas'ta 300 civarında sağlık çalışanı korona virüse yakalandı

Sivas'ta 300 civarında sağlık çalışanının korona virüse yakalandığını kimlerinin ise iyileştiğine belirten Ayhan, " Bizim 10.000 üzerinde sağlık çalışanlarımız var. Özel kamu fark etmez, ilçeler ve il merkezi. 9 bin 800 yeni atamalarla 10 bini de geçti. 10 bin sağlık çalışanı içerisinde yaklaşık 300 civarında sağlık çalışanımız korona oldu. Bunların içinde iyileşenler var. Buda yaz hareketliliğinden kaynaklı, izne gidip gelenler. Bun rağmen sağlıkçılarımız fedakarca çalışıp en çok kendini koruyan grupların başında gelmekteler" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs, Salih Ayhan, Sivas, Kamu, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sivas'ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

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