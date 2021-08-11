Sivas'ta 6 ayda bin 269 senede protesto çekildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2021 Ocak-Haziran ayları arasında zamanında ödenmediği için protesto çekilen senet sayılarını ve tutarlarını açıkladı.

Risk Merkezi'nden elde edilen bilgilere göre Sivas'ta 2021 yılının ilk yarısında bin 269 senede protesto çekildi. Protesto edilen bin 269 senedin 196'sı Ocak ayında, 167'si Şubat ayında, 193'ü Mart ayında, 198'i Nisan ayında, 298'i Mayıs ayında, 217'si de Haziran ayında gerçekleşti.

Protestolu senet tutarı 19 milyona yaklaştı

TBB Risk Merkezi; protesto edilen senetlerin toplam tutarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre Sivas'ta 6 ayda protesto çekilen senet tutarı 18 milyon 500 bin 522 bin liraya ulaştı.

Ocak - Haziran döneminde protesto edilen senetlerin toplam tutarı ay ay şu şekilde gerçekleşti: Ocak 2 milyon 293 bin 908 lira, Şubat 2 milyon 730 bin 631 lira, Mart 2 milyon 664 bin 518 lira, Nisan 3 milyon 446 bin 892 lira, Mayıs 4 milyon 85 bin 173 lira, Haziran 3 milyon 279 bin 400 lira. - SİVAS