Sivas'ta 6 ayda trafik kazalarında 10 kişi öldü

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Haziran ayında Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta Haziran ayında 123 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi öldü, 226 kişi de yaralandı. Sivas'ta Haziran ayında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 129 olarak açıklandı.

Kentte bu yılın Ocak-Haziran aylarında 647 ölümlü-yaralanmalı kaza gerçekleşti. Bu kazalar sonucu 10 kişi hayatını kaybederken bin 263 kişi ise yaralandı. Sivas'ta bu yılın ilk yarısında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı da 808 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS