Sivas'ta 6 bin yetiştirici 1 milyon güvercin besliyor - Son Dakika

Sivas'ta 6 bin yetiştirici 1 milyon güvercin besliyor

11.03.2021 14:43

Sivas'ta 6 bin yetiştirici 1 milyon güvercin besliyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi Taner Daştan, Sivas'ta 6 bine yakın güvercin yetiştiricisinin olduğunu tespit edildiğini belirterek evcilleştirilmiş güvercin sayısının 1 milyondan fazla olduğunu söyledi.

Sivas'ta 6 bin yetiştirici 1 milyon güvercin besliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi Taner Daştan, Sivas'ta 6 bine yakın güvercin yetiştiricisinin olduğunu tespit edildiğini belirterek evcilleştirilmiş güvercin sayısının 1 milyondan fazla olduğunu söyledi.

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi Taner Daştan, Sivas'ta 6 bine yakın güvercin yetiştiricisinin olduğunu tespit edildiğini belirterek evcilleştirilmiş güvercin sayısının 1 milyondan fazla olduğunu söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Taner Daştan, Sivas güvercininin, Kangal köpeği ve Kangal koyunu gibi Sivas'ın önemli değerlerinden biri olduğunu, bu amaçla bu güvercinleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Taner Daştan, Sivas güvercinin tanıtılması ve tescillenmesine yönelik yaptıkları proje ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sivas güvercininin bugüne kadar yeterince tanıtılmadığını söyleyen Daştan, "Sivas güverciniyle ilgili çalışmalara başlıyoruz. Bu çalışmayı üç kısımda yapacağız. Saha çalışması, laboratuvar çalışması, bölge coğrafi özellikleri olarak ırk tayini. Coğrafi özelliklerinden dolayı Sivas kuşumuzda koyu renklere daha çok rastlıyoruz. Morfocuk olarak Sivas kuşlarında renk olarak 11'e yakın renk belirledik. Renklerin çalışmalarını genetik olarak yapmak için gerekli deneysel çalışmalara laboratuvarda başlayacağız. Sivas güvercinlerini morfocuk olarak gövde uzunluğu, kanat uzunluğu, kanat açıklığı, bacak uzunluğu, baş yapısı, gaga uzunluğu, gaga derinliği, göğüs çevresi ve göğüs genişliği olmak üzere birçok karakterini inceliyoruz" dedi.

Sivas güvercini yapısal olarak Mardin güvercininden biraz daha iri, Urfa güvercinine göre biraz daha ufak bir güvercin olduğunu söyleyen Daştan, "Yaptığımız saha çalışmalarında Sivas güvercininin kendine has karakteristik bir uçma özelliği olduğunu gözlemledik. Uçmaya başladıklarında 8-10 saat uçabiliyorlar. Hatta bazı yetiştiriciler 14 saat uçurduklarını söylediler. Biz bunu akciğer kapasitesine bağlıyoruz. Sivas güvercinin kanat genişlikleri ve kanat yapıları gerçekten çok farklı. İçerisinde Sivas güvercinine has kızıllığı barındırıyor. Diğer güvercinlere baktığımızda kanat uçlarında bu kızıllığı göremedik. Bunun genetik bir alt yapısı olup olmadığını da laboratuvar çalışmaları bittikten sonra açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Dr. Daştan; yetiştiricilerin oluşturduğu bir dernek olduğunu ve bu derneğin 6 bine yakın yetiştirici tespit ettiğini vurgulayarak, "Bu rakamın daha fazla olduğunu düşünüyoruz ve bu rakamın içine ilçeler ve köyler dahil değil. Bu sayıyı da dahil ettiğimiz zaman Sivas'ta evcilleştirilmiş güvercinin 1 milyondan fazla olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sivas kumrusunun da Türkiye çapında önemli bir değer olduğunun altını çizen Daştan, "Sivas kumrumuz Türkiye'ye Sivas'tan dağıldı diyebilecek kadar iddialıyız. Özellikle Altınyayla, Ulaş ve Kangal bu üçgen kumrunun Türkiye'ye dağılması konusunda karşımıza çıkıyor. Bu çalışma bittikten sonra Sivas kumrusuna başlayacağız. Biyolojik bir zenginlik olarak ülkemize ve Sivas'ımıza kazandırmayı düşünüyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarda başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere bize destek veren Rektör Danışmanlarımız Yüksel Aydın, Enes Baha Biçer ve bizi destekleyen akademik camiaya sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sivas'ta 6 bin yetiştirici 1 milyon güvercin besliyor
Sivas'ta 6 bin yetiştirici 1 milyon güvercin besliyor
Sivas'ta 6 bin yetiştirici 1 milyon güvercin besliyor
Sivas'ta 6 bin yetiştirici 1 milyon güvercin besliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Türkiye, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sivas'ta 6 bin yetiştirici 1 milyon güvercin besliyor - Son Dakika


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