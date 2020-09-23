Sivas'ta 60 bin TL değerinde 141gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta 60 bin TL değerinde 141gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi

Sivas'ta gümrük kaçağı kol saati satışı yaptığı tespit edilen 4 iş yerinde 60 bin TL değerinde 141 adet kol saati ele geçirildi.

Sivas'ta 60 bin TL değerinde 141gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi, System.String[]

Sivas'ta gümrük kaçağı kol saati satışı yaptığı tespit edilen 4 iş yerinde 60 bin TL değerinde 141 adet kol saati ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak ürün satışı yapanlara göz açtırmıyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 farklı iş yerine gerçekleştirilen operasyonlarda 60 bin TL değerinde 141 adet kol saati ele geçirildi. Mahkeme kararına istinaden saatlere el konulurken yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİVAS

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Kaçakçılık, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta 60 bin TL değerinde 141gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi - Son Dakika

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