Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 60 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 60 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

45 dakika önce

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta 60 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 8, ilçelerden İmranlı'da 20, Zara'da 13, Hafik'te 7, Kangal'da 6, Gürün'de 4 ve Yıldızeli'nde 2 olmak üzere 60 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 211 personel, 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesiyle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:56 Kaynak: AA

Kangal, İmranlı, Yıldızeli, Sivas, Güncel
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