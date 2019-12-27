Sivas'ta 61 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece yarısı kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, Sivas Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması yaptı. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıkaran kar, Doğanşar'da 2, Gürün'de 35, Kangal'da 8, Suşehri'nde 3, Gemerek'te 4, Şarkışla'da 4, Yıldızeli'nde 5 olmak üzere toplam 61 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi gösterdiği kentte, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.