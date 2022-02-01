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SİVAS'TA 629 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI - Son Dakika

SİVAS'TA 629 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI

01.02.2022 10:51

SİVAS'ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 629 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

SİVAS'ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle il genelinde 629 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 629 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksi 2 olarak ölçüldüğü kentte binalarda buz sarkıtları oluştu. İl merkezinde Aksu Park, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı, güzel manzaralar ortaya çıktı.

SİVAS'TA 629 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
SİVAS'TA 629 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
SİVAS'TA 629 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
SİVAS'TA 629 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
SİVAS'TA 629 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI
SİVAS'TA 629 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA 629 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'TA 629 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPALI - Son Dakika
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