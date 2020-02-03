Sivas'ta 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Sivas'ta 63 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
6 saat önce
Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:52 Kaynak: AA
Sivas'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla 63 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, il merkezinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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