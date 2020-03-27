Sivas'ta 65 yaş üzeri vatandaşlardan 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika

SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Çanakçı köyünde yaşayan 65 yaş ve üzerindeki kişiler koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı yaptı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çanakçı köyünde İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaya uyarak evinden çıkmayan 65 yaş ve üzeri köy sakinleri, muhtar Hasan Özmen tarafından hazırlanan video ile 'Evde kal' çağrısı yaptı.