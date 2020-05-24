Sivas'ta 65 yaş ve üstü sokağa çıktı - Son Dakika

SİVAS'ta, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramın birinci günü verilen izinle sokağa çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 3'üncü kez sokağa çıktı. Saat 14.00'den 20.00'a kadar izinli olarak sokağa çıkanlardan bazıları İnönü Bulvarı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş yaptı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle görevli ve izinli kişiler dışında kimsenin olmadığı sakin sokak ve parklara gidenler soğuk hava nedeniyle fazla dolaşmamayı tercih etti.

İzin sayesinde dışarı çıkan Adem İde (67), "Dışarıya çıktım ama hava soğuk 10 dakika durdum. Yeniden eve gidiyorum. Biraz hava aldım" dedi.

Nurettin Yıldırım (78) ise, "Her taraf kapalı. Hiçbir yere gidemiyoruz. Hafta içi olsaydı bu izin daha güzel olacaktı. Allah memleketimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.