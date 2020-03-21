Sivas'ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması geçici olarak askıya alındı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz seyahat hakkının süreç tamamlanana kadar dondurulduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaşlılarımız zorunlu durumlar dışında evden çıkmasın. Bu süreçte ihtiyaçlarını valilik ve belediye olarak biz karşılayacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bunun için herkesin desteğine ve anlayışına ihtiyacımız var." dedi.