Sivas'ta 65 yaşındaki kadına sürpriz doğum günü kutlaması - Son Dakika

Sivas'ta 65 yaşındaki kadına sürpriz doğum günü kutlaması

Sivas Belediyesi, İstanbul'dan telefonla arayıp, annesinin doğum gününü kutlamalarını isteyen Deniz Karaca'nın talebini yerine getirerek, 65 yaşındaki Dürdane Özçakır'a sürpriz yaptı.

Sivas Belediyesi, İstanbul'dan telefonla arayıp, annesinin doğum gününü kutlamalarını isteyen Deniz Karaca'nın talebini yerine getirerek, 65 yaşındaki Dürdane Özçakır'a sürpriz yaptı. Deniz Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile iletişime geçerek, annesinin doğum gününü kutlamasını istedi. Duman da Dürdane ve Abdullah Özçakır çiftini Huzur Mahallesinde bulunan evlerinde ziyaret ederek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile kızları Deniz Karaca'nın selamını iletti. Başkan Duman, daha sonra yanında getirdiği pastayı Dürdane Özçakır'a uzatarak doğum gününü kutladı. Sürprize sevinen Dürdane Özçakır, çok duygulandığını belirterek Duman'a teşekkür etti. Duman, Özçakır çiftini cep telefonundan kızları Deniz Karaca ile görüntülü görüştürerek, hasret gidermelerini de sağladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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