Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 650 Köy Yolu Kapandı

Sivas'ta 650 Köy Yolu Kapandı

20 dakika önce

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 650 köye ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 650 Köy Yolu Kapandı, System.String[]
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 650 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 71, ilçelerden Akıncılar'da 12, Altınyayla'da 5, Divriği'de 18, Doğanşar'da 26, Gemerek'te 3, Gölova'da 16, Gürün'de 60, Hafik'te 28, İmranlı'da 76, Kangal'da 95, Koyulhisar'da 20, Suşehri'nde 40, Şarkışla'da 44, Ulaş'ta 12, Yıldızeli'nde 59, Zara'da 65 olmak üzere 650 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:04 Kaynak: AA

Altınyayla, Koyulhisar, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu Atanamayan Öğretmen Adayı Çareyi Köyünde Buldu

Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:24:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 650 Köy Yolu Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]