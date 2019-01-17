Sivas'ta 650 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta 650 köy yolu ulaşıma kapandıSİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi 650 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta 650 köy yolu ulaşıma kapandı



SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve tipi 650 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sivas'ta kar yağışı ve tipinin etkisi ile 650 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

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