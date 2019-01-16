Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 656 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 656 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

2 saat önce

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 656 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 656 Köye Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 656 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 62, ilçelerden Akıncılar'da 7, Altınyayla'da 10, Divriği'de 20, Doğanşar'da 21, Gemerek'te 24, Gürün'de 60, Hafik'te 30, İmranlı'da 78, Kangal'da 85, Koyulhisar'da 6, Suşehri'nde 20, Şarkışla'da 43, Ulaş'ta 15, Yıldızeli'nde 110 ve Zara'da 65 köy yolunda kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürüyor.


Öte yandan, il merkezi ve ilçelerde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:10 Kaynak: AA

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