Sivas'ta, 662 yerleşim yeri yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Sivas'ta, 662 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

6 saat önce

Sivas'ta, 662 yerleşim yeri yolu kardan kapandıSİVAS'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta, 662 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

SİVAS'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından 662 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hava sıcaklığının eski 2 dereceye düştüğü Sivas'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Sivas Belediyesi temizlik ekipleri kaldırımlarda ve yollarda kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar araçlarının üzerindeki karı temizledi. Yağan karın ardından kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar nedeniyle köy ve mezradan oluşan 662 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına başladı. Kar, şehirler arası ulaşımı da etkiledi. Sivas- Erzincan karayolunda ise kar ve tipinin etkili olması nedeni ile yol kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sivas'ta, 662 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:30 Kaynak: DHA
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