Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

20.05.2022 15:23
Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Sivas'ta uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik son 20 günde düzenlenen operasyonlarda 49,43 gram uyuşturucu madde, 134,07 gram metamfetamin, 126 uyuşturucu hap, 7 narkotik madde kullanma aparatı, 2 kurusıkı tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan ve hakkından işlem yapılan 68 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

YORUMLAR
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Nazilli emniyetinden uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı Nazilli emniyetinden uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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