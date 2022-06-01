Sivas'ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı

01.06.2022 16:43
Sivas'ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 68 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 68 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. 01-31 mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 132.91 gram Metamfetamin, 883 adet Sentetik Ecza, 13,39 gram bonzai, 3,32 gram esrar, 502 adet Ecstasy, 83 adet narkotik Madde Kullanma Aparatı ele geçilmiştir. Çalışmalarda 68 şahıs hakkında işlem yapıldı. - SİVAS

Sivas'ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı
Sivas'ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı
Sivas'ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı - Son Dakika
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