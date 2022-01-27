Yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti - Son Dakika

Sivas'ta kar yağışının ardından 696 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 696 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmasında, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriliyor.
Yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler yetişti
Bu arada Şarkışla ilçesi Yükselen köyünde yaşayan 89 yaşındaki Hakkı Varlı, yüksek ateş şikayetiyle 112 Acil Sağlık Merkezinden yardım istedi.
Yolun kardan kapanması nedeniyle köye ulaşamayan sağlık görevlileri, Özel İdare'ye bilgi verdi.
İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, köye ulaşarak Varlı'yı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA
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