Sivas'ta 7 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 7 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına kargo paketleri içerisinde gümrük kaçağı makaron geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kargo firmasında gerçekleştirilen aramada 7 adet kargo paketinde 7 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.