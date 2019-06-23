Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

1 dakika önce

Sivas'ta yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Sivas'ta yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas- Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde yurda kaçak girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 7 kişi yakalandı.
Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Afganistan, Sivas, Güncel
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