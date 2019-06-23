Sivas'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
1 dakika önce
Sivas'ta yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:19 Kaynak: AA
'ta yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan
uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Sivas- Erzincan
kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde yurda kaçak girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 7 kişi yakalandı.
Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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