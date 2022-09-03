Çatı yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Çatı yangını paniğe neden oldu

03.09.2022 18:51
Çatı yangını paniğe neden oldu

Sivas'ta 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sivas'ta 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sivas Merkez'de bulunan Kılavuz Mahallesi 36. Sokakta bulunan 7 katlı bir binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede çatıda etkili oldu. Yoğun duman ve alevleri görenler Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İlk olarak binada bulunanlar tahliye edildi. Binanın 3. Katında bulunan engelli bir vatandaş itfaiye erleri tarafından çıkartıldı. İtfaiye ekipleri zaman kaybetmeden yangına müdahale etti. Büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. - SİVAS

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatı yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

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