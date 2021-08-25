7. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı açıldı - Son Dakika

Sivas'ta düzenlenen 7. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda sergilenen yerli ve milli elektrikli traktörler büyük ilgi gördü.

Vali Vekili Yeliz Yıldızhan, 4 Eylül Stadyumu yanındaki alanda düzenlenen fuarın açılışında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin, tarım ve tarıma dayalı sektörlerin, gelecekteki en önemli değer olacağını gösterdiğini söyledi.

Sivas'ın tarım arazileri bakımından çok büyük ve önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yıldızhan, "Bizler bu potansiyelin en üst düzeyde kullanılması için 'üreten çiftçi gelişen Sivas' vizyonumuzla valiliğimiz ve kurumlarımız öncülüğünde birçok projeyi hayata geçirdik. Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz ve Belediyemizle ortak yürüttüğümüz projelerle devamlı bir suretle çiftçilerimizin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise Sivas'ın özellikle tarım alanında son 20 yılda çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de kentin tarım arazisi büyüklüğü bakımından Türkiye'nin sayılı illeri arasında yer aldığını söyledi.

Her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de son 20 yılda ülkenin büyük yatırımlar aldığını belirten Bilgin, sulanabilir arazi miktarının bunun en büyük göstergesi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuarda, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 elektrikli traktör de görücüye çıktı.

İl protokolü, vatandaşlar ve çiftçiler yerli ve milli elektrikli traktörlere büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in bir süre kullandığı elektrikli traktöre, Yıldızhan ve Ekinci de bindi.

Traktörler, tarım aletleri ve yöresel ürünlerin sergilendiği fuar, 29 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.