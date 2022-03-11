Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede

11.03.2022 15:29
Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 yıl önce kaybolan ve cesedi Niğde'de üzerine beton döküldükten sonra toprağa gömülü bulunan Emrah Dinçer'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan aynı aileden 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 yıl önce kaybolan ve cesedi Niğde'de üzerine beton döküldükten sonra toprağa gömülü bulunan Emrah Dinçer'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan aynı aileden 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö. adliyeye getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2015 yılında Gemerek'te kaybolan Emrah Dinçer'in (37) bulunması için özel ekip kurmuş, Dinçer'in Niğde'de eniştesi tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polisler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla tespit edilen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö'yü gözaltına almıştı.

Biri kadın olmak üzere aynı aileden gözaltına alınan 5 kişiden A.Ö, yeğenleri olan şüpheliler İ.Ö ve O.Ö'nün, kayınbiraderleri olan Dinçer'i 2015 yılında öldürerek daha önceden hayvan alım satımı için kiralık kullandıkları ahırın bahçesine gömdüklerini itiraf etmişti.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğünden gönderilen kadavra köpeği "Eva"nın da desteğiyle gösterilen yerde iş makinesi yardımıyla kazı yapan polis ekipleri, Dinçer'e ait olduğu değerlendirilen kemikler ve giysi parçaları bulmuştu.

Bu arada, Dinçer'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarının kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede
Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede
Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede
Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede

YORUMLAR
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5 yıldır aranıyordu, betonla gömülmüş olarak bulundu 5 yıldır aranıyordu, betonla gömülmüş olarak bulundu Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler (2) Emrah'ı para için öldürüp 'Çin'e gitti' demişler (2)

Emrah Dinçer, Gemerek, Niğde, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede - Son Dakika
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