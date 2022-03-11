Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

11.03.2022 22:41
Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 yıl önce kaybolan ve cesedi Niğde'de üzerine beton döküldükten sonra toprağa gömülü bulunan Emrah Dinçer'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan aynı aileden 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 yıl önce kaybolan ve cesedi Niğde'de üzerine beton döküldükten sonra toprağa gömülü bulunan Emrah Dinçer'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan aynı aileden 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö. adliyeye getirildi.

Zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden H.Ö. ve eşi H.Ö. adli kontrol şartıyla salıverildi, İ.Ö, O.Ö. ve A.Ö. tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2015 yılında Gemerek'te kaybolan Emrah Dinçer'in (37) bulunması için özel ekip kurmuş, Dinçer'in Niğde'de eniştesi tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polisler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla tespit edilen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö'yü gözaltına almıştı.

Biri kadın olmak üzere aynı aileden gözaltına alınan 5 kişiden A.Ö, yeğenleri olan şüpheliler İ.Ö ve O.Ö'nün, kayınbiraderleri olan Dinçer'i 2015 yılında öldürerek daha önce hayvan alım satımı için kiralık kullandıkları ahırın bahçesine gömdüklerini itiraf etmişti.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğünden gönderilen kadavra köpeği "Eva"nın da desteğiyle gösterilen yerde iş makinesi yardımıyla kazı yapan polis ekipleri, Dinçer'e ait olduğu değerlendirilen kemikler ve giysi parçaları bulmuştu.

Bu arada Dinçer'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarının kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli adliyede

Emrah Dinçer, Gemerek, Niğde, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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