7 yıldır kayıp olan kişinin cesedi Niğde'de toprağa gömülü bulundu - Son Dakika

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 yıl önce kaybolan kişinin cesedi Niğde'de toprağa gömülü olarak bulundu, cinayet zanlısı aynı aileden 5 kişi gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2015'te Gemerek'te kaybolan Emrah Dinçer'in (37) bulunması için özel ekip kurdu.

Dinçer'in Niğde'de eniştesi tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polisler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla tespit edilen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek İ.Ö, O.Ö, A.Ö, H.Ö ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

Biri kadın olmak üzere aynı aileden gözaltına alınan 5 kişiden A.Ö, yeğenleri olan şüpheliler İ.Ö ve O.Ö'nün kayınbiraderleri olan Dinçer'i 2015'te öldürerek daha önceden hayvan alım satımı için kiralık olarak kullandıkları ahırın bahçesine gömdüklerini itiraf etti.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğünden gönderilen kadavra köpeği "Eva"nın da desteğiyle gösterilen yerde iş makinesi yardımıyla kazı yapan polis ekipleri, Dinçer'e ait olduğu değerlendirilen kemikler ve giysi parçalarını buldu.

Cinayet zanlısı anne, baba, amca ve iki kardeş Sivas'a getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.