Sivas'ta, 71 yerleşim yeri yolu kardan kapandı - Son Dakika

Sivas'ta, 71 yerleşim yeri yolu kardan kapandı

SİVAS'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeni ile il genelinde 71 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının gece saatlerinde aralıklı olarak kendini gösterdiği Sivas'ta özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksaklıklar oluştu. Kent merkezine yağış

az düşerken, ilçelerde ise daha etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile il genelinde köy ve mezralardan oluşan 71 yerleşim yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışla birlikte kent merkezinde hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü.