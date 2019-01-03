Sivas'ta 73 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 3, ilçelerden İmranlı'da 20, Kangal'da 27, Suşehri'nde 2 ve Yıldızeli'nde 21 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

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