Sivas'ta 740 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 740 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas'ta 740 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

6 saat önce

Sivas'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sivas'ta 740 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı, System.String[]

Sivas'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 740 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


Suşehri-Polatderesi- İmranlı kara yolu da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Öte yandan, il merkezinde dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Belediye ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıdı. Kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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