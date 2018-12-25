Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Sivas- Erzincan kara yolu uygulama noktasında kimlik kontrolü yaptı.

Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.


Otobüs şoförü hakkında ise yasal işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:30 Kaynak: AA

Polis, Erzincan, Afganistan, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım Eskişehir'de Yaşlı Adamı "Polisim" Diyerek Dolandıranlar İçin Karar Çıktı

Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu Dünyaca Ünlü David ve Victoria Beckham Çiftinin Kar Payı Dudak Uçuklattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:23:32. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]