Sivas'ta 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas
'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan
uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Polis
ekipleri, Sivas- Erzincan
kara yolu uygulama noktasında kimlik kontrolü yaptı.
Bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Otobüs şoförü hakkında ise yasal işlem yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:30 Kaynak: AA
FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım
Eskişehir'de Yaşlı Adamı "Polisim" Diyerek Dolandıranlar İçin Karar Çıktı
Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu
Dünyaca Ünlü David ve Victoria Beckham Çiftinin Kar Payı Dudak Uçuklattı