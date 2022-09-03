8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

03.09.2022 19:26
8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu

SİVAS'ta, 8 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SİVAS'ta, 8 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın çatıda hasara yol açtı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi meydana geldi. Cadde üzerindeki 8 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmanda oturanların tahliyesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında apartmanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
Artvin'de ev yangını Artvin'de ev yangını Çatı yangını paniğe neden oldu Çatı yangını paniğe neden oldu
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:47 TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı! Haklarında karar verildi
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 19:26:44. #1.13#
SON DAKİKA: 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement