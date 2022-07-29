Sivas'ta ki kazada 8 yaralıdan biri vefat etti - Son Dakika
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Sivas'ta ki kazada 8 yaralıdan biri vefat etti

29.07.2022 11:33
Sivas'ta ki kazada 8 yaralıdan biri vefat etti

Sivas'ta 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastanede tedavi altına alınan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta 8 kişinin yaralandığı trafik kazasında hastanede tedavi altına alınan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre kaza günün ilk saatlerinde adliye kavşakta meydana geldi. E.A. idaresindeki 06 ABH 853 plakalı otomobil ile S.S. yönetimindeki 58 BR 363 plakalı Ford marka otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralan Arife Kayer kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta ki kazada 8 yaralıdan biri vefat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta ki kazada 8 yaralıdan biri vefat etti - Son Dakika
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