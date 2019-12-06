Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 8 köy yolu ulaşıma kapandı
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Sivas'ta 8 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

Sivas'ta 8 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün'de 4, İmranlı'da 1 ve Kangal'da 3 olmak üzere 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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