Sivas'ta 8 köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:18 Kaynak: AA
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Gürün'de 4, İmranlı'da 1 ve Kangal'da 3 olmak üzere 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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