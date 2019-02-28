Sivas'ta 8 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor
24 dakika önce
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Sivas
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Akıncılar
'da 5, Suşehri
'nde 2 ve Doğanşar
'da 1 olmak üzere 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:30 Kaynak: AA
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