Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 8 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 8 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

24 dakika önce

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta 8 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Akıncılar'da 5, Suşehri'nde 2 ve Doğanşar'da 1 olmak üzere 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:30 Kaynak: AA

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