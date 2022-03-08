Sivas'ta "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen program ve ziyaretlere katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan ilk olarak kurum bünyesinde çalışan kadınların gününü kutladı.

Kadın personele çiçek ve çeşitli hediyeler veren Ayhan'a eşi Zeynep Akkiraz Ayhan da eşlik etti.

Ayhan, daha sonra 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Lefaks Tekstil Fabrikası'nda çalışan kadınlarla yemek yedi.

Kadınlara üretimde ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Ayhan, başarılar diledi.

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) düzenlenen "Hayata Altın Dokunuş Projesi"nin tanıtım programına da katılan Ayhan, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerden birinin erken tanı ve tedavi olduğunu belirtti.

Ayhan, daha sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katıldı.

Çok sayıda katılımın olduğu yürüyüş, Sivas Devlet Hastanesi önünden başlayıp Atatürk ve Kongre Müzesi önünde son buldu.

Yürüyüşün ardından kadın konuk evlerinde kalan kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği standı ziyaret eden Ayhan, hünerli ellere karanfil verdi. Ayhan, şehit annelerini de ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları, Sivas Devlet THM Korosu Müdürlüğünün düzenlediği "Dünya Kadınlar Günü Konseri" ile sona erdi.