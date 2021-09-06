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Sivas'ta 800 bin doz aşı uygulandı, gazeteciyi erken aşıya Vali Ayhan ikna etti - Son Dakika

Sivas'ta 800 bin doz aşı uygulandı, gazeteciyi erken aşıya Vali Ayhan ikna etti

06.09.2021 20:41

Sivas'ta 800 bin doz aşı uygulandı, gazeteciyi erken aşıya Vali Ayhan ikna etti Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta 800 bin doz aşı yapıldığını belirterek, vatandaşlardan aşıyla ilgili manipülasyonları dikkate almayarak aşı olmalarını istedi Vali, Covid-19 geçirdiği için aşı takvimini...

Sivas'ta 800 bin doz aşı uygulandı, gazeteciyi erken aşıya Vali Ayhan ikna etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta 800 bin doz aşı yapıldığını belirterek, vatandaşlardan aşıyla ilgili manipülasyonları dikkate almayarak aşı olmalarını istedi

Vali, Covid-19 geçirdiği için aşı takvimini bekleyen muhabiri erken aşıya ikna ederek aşı olmasını sağladı

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta 800 bin doz aşı yapıldığını belirterek, vatandaşlardan aşıyla ilgili manipülasyonları dikkate almayarak aşı olmalarını istedi. Ayhan, Covid-19 geçirdiği için aşı takvimini bekleyen muhabiri erken aşıya ikna ederek aşı olmasını sağladı

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin bugün Sivas Numune Hastanesi'nde 3. doz Covid-19 aşılarını oldular. Vali Ayhan burada aşılama çalışmaları ile ilgili rakamsal bilgiler verdi. Vatandaşları aşı ile ilgili manipülasyonlara karşı uyardı.

Manipülasyonları ciddiye almayın

Ayhan, vatandaşları manipülasyonları ciddiye almamaları konusunda uyanıp aşıya davet ederek, "Yaklaşık 1.5 yıldır gerek Dünya gerekse ülkemiz salgınla mücadele etmektedir. Ülkemiz salgınla en aktif olarak mücadele eden ülkeler arasında başta gelmektedir. Alınan kararlar illerimizde harfiyen uygulamaya çalışıyoruz, iyi bir noktada olduğumuzu da söyleyebiliriz. Bu salgın sürecinde bilim insanlarımızın olmazsa olması aşı ve aşı işin adeta kırılma noktası. Ben ve belediye başkanımız bugün 3. Doz aşımızı olduk. Hem bireysel sorumluluk, hem toplumsal sorumluluk hem de görevimiz icabı bunun gereğini yerine getirmek zorundayız. Bilim insanlarına güveniyoruz. Vatandaşlarımızda güvensin. Aşı konusunda çok ciddi manipülasyonlar var. Bunları ciddiye almamalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.

800 bin doz aşıldı

Ayhan Sivas'ta 800 bin dozun üzerinde aşı yapıldığını belirtip, "Şuan hastanede servislerde yatanların yüzde 80'i aşışız. Yoğun bakım servislerinde de yatanların yüzde 90'ı aşısız. Sadece bu rakamlardan bile doğru yolda oyduğumuzu görebiliriz. Sivas'ta aşı takviminde hedef kitlede olan yaklaşık 600 bin kişi var. Biz bunun birinci dozda yüzde 80'ine yaklaştık. İkinci dozda da iyi bir durumdayız, 300 bini geçti. 3. Dozda 100 bin civarındayız. Yaklaşık 800 bin doz aşı gerçekleştirdik. Eğitim ve öğretim yılı başlamadan mavi kategoriye geçmeyi istiyorduk, geçmiş olduk" dedi.

Eğitim ve öğretim mavi kategoride başladı

Eğitim ve öğretime mavi kategoride başladıklarını belirten Ayhan, "Bugün okullarımızın açılışını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın ve velilerimizin heyecanını gördük. Tekrar okulların kapanmaması için herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi yazım. Sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum ama özellikle sosyal medyadaki kirli enformasyonlardan etkilenerek tereddütte olan vatandaşlarımızın biran önce aşı olmalarını istirham ediyorum. Bundan sonraki süreçte aşı konuşunda bazı alanlara girişlerde kısıtlamamalar geliyor. Sempatik bir zorlama var. Sonuçta kendi sağlığı, aşı olmayabilir. Ama biz Vali olarak, belediye başkanı olarak, Cumhurbaşkanlarımız, bakanlarımızın olduğu yerde vatandaşlarımızın da aşı olmasını özellikle istiyoruz" şeklinde konuştu.

Covid geçiren gazeteciyi aşı masasına yatırdı

Vali Ayhan, Covid-19 geçirdiği için aşı olmayan ve öngörülen 6 aylık süresinin dolmasını bekleyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Onur Erden'i ikna ederek aşı masasına yatırdı. Gazeteci valinin ısrarı üzerine uzmanların makul gördüğü 6 aylık sürenin dolmasını beklemeden, Vali Ayhan ve Başkan Bilgin'le birlikte ilk doz aşısını oldu.

Sivas'ta 800 bin doz aşı uygulandı, gazeteciyi erken aşıya Vali Ayhan ikna etti
Sivas'ta 800 bin doz aşı uygulandı, gazeteciyi erken aşıya Vali Ayhan ikna etti
Sivas'ta 800 bin doz aşı uygulandı, gazeteciyi erken aşıya Vali Ayhan ikna etti
Sivas'ta 800 bin doz aşı uygulandı, gazeteciyi erken aşıya Vali Ayhan ikna etti

COVIRAN Bereket, Salih Ayhan, Koronavirüs, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sivas'ta 800 bin doz aşı uygulandı, gazeteciyi erken aşıya Vali Ayhan ikna etti - Son Dakika


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