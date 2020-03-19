Sivas'ta 84 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Sivas'ta 84 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı

6 saat önce

SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 84 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı, System.String[]

SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte aralıklarla yağan, dün gece etkisini arttıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Park halindeki araçlar kar altında kaldı. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yağış nedeniyle 84 köy ve mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. Kapalı olan köy ve mezra yollarının açılması için de karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:30 Kaynak: DHA

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