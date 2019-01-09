Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 844 Köy Yolu Kardan Kapandı

Sivas'ta 844 Köy Yolu Kardan Kapandı

45 dakika önce

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 844 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 844 Köy Yolu Kardan Kapandı, System.String[]
SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 844 köy yolu ulaşıma kapandı.  Paşabahçe Mesire Alanı'nda ise doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

?Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece de etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaza bürünürken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı nedeniyle 844 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Gece saatlerinde yoğun mesai harcayan ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sivas Valisi Davut Gül, "Gece itibariyle 844 köy yolumuz ulaşıma kapanmış durumda. İl Özel İdaresi ekiplerimiz yolların açılması için yoğun bir mesai harcıyor. 2 günlük bir mesaimiz olacak. Şu an için olağanüstü bir durum yok. En kısa sürede köy yollarımız ulaşıma açılacak" dedi. 

PAŞABAHÇE'DE KIŞ MANZARASI

Bu arada, Paşabahçe Mesire Alanı'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı. Paşabahçe'de bulunan Hobbit Evleri'nde birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar Hobbit Köyü'nü gezerek bol bol fotoğraf çektirdi, kartopu oynadı.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:21 Kaynak: DHA

Paşabahçe, Kar, Sivas, Güncel
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