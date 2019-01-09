Son Dakika Haberleri: Sivas'ta 844 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta 844 Köye Ulaşım Sağlanamıyor

1 saat önce

Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 844 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 844 Köye Ulaşım Sağlanamıyor, System.String[]
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 844 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 54, ilçelerden Akıncılar'da 21, Altınyayla'da 8, Divriği'de 85, Doğanşar'da 23, Gemerek'te 23, Gölova'da 21, Gürün'de 60, Hafik'te 30, İmranlı'da 90, Kangal'da 75, Koyulhisar'da 40, Suşehri'nde 60, Şarkışla'da 82, Ulaş'ta 16, Yıldızeli'nde 76 ve Zara'da 80 olmak üzere 844 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:58 Kaynak: AA

Koyulhisar, Altınyayla, Sivas, Güncel
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