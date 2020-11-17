Sivas'ta 9 ayda 2 bin 378 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika

Sivas'ta 2020'nin ilk 9 ayında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2 bin 378 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Ocak- Eylül aylarına ilişkin 'Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre Sivas'ta bu yılın ilk 9 ayında belediyeler tarafından 2 bin 378 daireye yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen 2 bin 378 dairenin bulunduğu bina sayısı ise 407 olarak kayıtlara geçti.

2020'nin Ocak-Eylül ayları arasında Sivas'ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 460 bin 997 metrekare olarak açıklandı. Bunun 279 bin 911 metrekaresini konut kullanım alanı, 83 bin 760 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 97 bin 326 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

TÜİK, belediyeler tarafından yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre 2020'nin ilk 9 ayında Sivas'ta toplam 3 bin 220 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi. Kentte yapı kullanma izni belgesi verilen yapıların yüzölçümü 633 bin 242 metrekare iken bunun 424 bin 190 metrekaresini konut kullanım alanı, 64 bin 138 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 144 bin 914 metrekaresini ise ortak kullanım alanı teşkil etti. - SİVAS