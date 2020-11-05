Sivas'ta 9 ayda 210 şirket kuruldu - Son Dakika

Sivas'ta 9 ayda 210 şirket kuruldu

05.11.2020 21:48
Sivas'ta 9 ayda 210 şirket kuruldu, System.String[]

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılının ilk 9 ayında kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılının ilk 9 ayında kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı.

TOBB'dan derlenen bilgilere göre 2019'un Ocak- Eylül ayları arasında 175 şirket, 8 kooperatif ve 47 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas'ta, bu yılın aynı döneminde ise 210 şirket, 11 kooperatif ve 79 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

2020'nin ilk 9 ayında 35 şirketin tasfiye edildiği Sivas'ta 52 şirket ile 67 gerçek ticari işletmesi ise faaliyetlerine son verdi. Kentte 2020'nin ilk 9 ayında kurulan 210 şirketin sermayesinin 94 milyon 775 bin lira olduğu açıklandı. - SİVAS

Sivas'ta 9 ayda 210 şirket kuruldu

Türkiye, Sivas, Eylül, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 9 ayda 210 şirket kuruldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, İzmir İl Sağlık Toplantısı kararlarını açıkladı: Depremzedelere ve ekiplere semptomsuz olsa bile test yapılacak Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi Oğlunun alevler içinde kaldığını sanan anne gözyaşlarına boğuldu Boşandığı eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır
Harry Kane, 300. kez giydiği Tottenham formasıyla 200. golünü attı Harry Kane, 300. kez giydiği Tottenham formasıyla 200. golünü attı         
21:40
Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın         
21:35
İsrail'e verdiği onca desteğe rağmen Yahudiler, Trump'a sırt çevirdi İsrail'e verdiği onca desteğe rağmen Yahudiler, Trump'a sırt çevirdi         
21:00
Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu         
19:49
Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek         
19:21
Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi         
18:59
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 21:58:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta 9 ayda 210 şirket kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei