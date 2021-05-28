Sivas'ta 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Ata Akyüz, toprağa verildi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Ata Akyüz, son yolculuğuna uğurlandı.
İlçeye bağlı Pınarönü Mahallesi'ndeki evinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Akyüz'ün cenazesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Akyüz'ün naaşı, Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene Akyüz'ün ailesi, Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Teğmen Tarkan Kahraman ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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